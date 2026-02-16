Бил по голове и угрожал ножом: россиянин силой удерживал сожительницу в квартире

В Подмосковье задержали 40-летнего мужчину, который насильно удерживал сожительницу в квартире. Он нанес женщине несколько ударов по голове, а затем угрожал ножом, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

В дежурную часть поступило сообщение о преступлении в одном из домов в микрорайоне Востряково. 39-летняя пострадавшая рассказала, что ее сожитель под действием алкоголя несколько раз ударил ее по голове.

Она пригрозила, что вызовет полицию, тогда мужчина схватился за нож. Под угрозой расправы он несколько часов удерживал женщину в квартире, а потом все же скрылся с места преступления.

Правоохранители оперативно разыскали мужчину по описанию. Он находился в соседнем доме. Преступником оказался 40-летний приезжий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

