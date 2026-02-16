Комбинированные удары ВСУ по России связали с операцией НАТО в Арктике

Военный эксперт Иванников: атаки ВСУ по России связаны с планами НАТО в Арктике

Массированные удары ВСУ по регионам России в выходные связаны с интересами НАТО в Арктике, заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников. По его мнению, атаки были направлены на отвлечение внимания от активности альянса, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

В выходные ВСУ нанесли комбинированный удар по территории России ракетами и беспилотниками самолетного типа. Сильнее всего пострадали Белгородская и Брянская области, где повреждена энергетическая инфраструктура.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион пережил самую мощную атаку за все время. По его словам, за сутки было запущено рекордное количество БПЛА, повреждены объекты энергосистемы. О попытках пролета дронов в сторону Москвы также сообщал мэр Сергей Собянин.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников заявил, что активизация ударов совпала с началом операции НАТО «Арктический страж» в феврале 2026 года.

«Для того чтобы планы альянса в Арктике были менее заметны, был нанесен отвлекающий удар по территории России», — пояснил эксперт.

По его словам, при атаках использовались БПЛА и американские ракеты Himars, а целью было создать риски техногенной и экологической катастрофы и осложнить переговорный процесс.

Иванников добавил, что Украина задействовала максимальные резервы, а масштаб удара свидетельствует о координации с НАТО. Российские военные, по его словам, принимают меры для минимизации подобных атак и пресечения поставок вооружений.

