Ипотека выросла втрое, но продажи рухнули: что с новостройками Москвы

Рынок новостроек старой Москвы открыл 2026 год с разнонаправленной динамикой: продажи рухнули почти на треть по сравнению с январем 2025 года, зато доля ипотечных сделок выросла в 1,7 раза — до 72%. Покупатели спешили оформить семейную ипотеку на старых условиях, но высокие цены и ключевая ставка заставили многих отложить покупку, сообщили РИАМО эксперты VSN Group.

В январе 2026 года на первичном рынке жилой недвижимости в границах старой Москвы в сегментах «комфорт» и «бизнес» было реализовано 3,3 тыс. квартир и апартаментов (по дате подписания ДДУ). Это на 28% меньше в лотах и на 32% — в квадратных метрах, чем в январе 2025 года, рассказали в компании VSN Group.

По итогам января 2026 года на первичном рынке в границах старой Москвы суммарный объем реализованного жилья составил 155 тыс. кв. м. Суммарная выручка девелоперов по итогам месяца — около 76,8 млрд руб. против 90,3 млрд руб. в январе 2025 года. Доля ипотечных сделок в январе этого года составила 72%, и это существенно превышает показатели января 2025 года (41%).

Минимальный размер реализованного лота в массовом сегменте по итогам января 2026 года составил 17,4 кв. м, при средней площади продаваемого лота 41,3 кв. м. В сегменте бизнес-класса самым маленьким проданным объектом стал лот площадью 20,8 кв. м, средняя площадь при этом — 53,3 кв. м.

«Увеличение числа ипотечных сделок в январе 2026 года по сравнению с январем 25 года было вполне ожидаемо и закономерно: заканчивалось действие программы семейной ипотеки на старых условиях, и покупатели спешили решить квартирный вопрос. Вместе с тем общее число сделок год к году сократилось из-за продолжающегося роста цен, высокой ключевой ставки и перехода потребителей в режим экономии», — отметила руководитель департамента аналитики и консалтинга VSN Group Дарья Цыганкова.