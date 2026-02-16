Рекордный альфахор: в Аргентине испекли печенье весом 720 кг

В аргентинском городе Мар-дель-Плата испекли гигантский альфахор — традиционное печенье, масса которого составила 720 килограммов. Это масштабное кулинарное мероприятие организовали в честь 152-го дня рождения курорта, находящегося в северо-восточной части страны, сообщает MIR24.TV .

15 февраля в музее MAR в третий раз состоялась ежегодная встреча, собравшая множество горожан и туристов. Все они хотели увидеть и попробовать сладкого рекордсмена диаметром четыре метра. Главная цель праздника — подчеркнуть значение этого знаменитого лакомства для культурного наследия Мар-дель-Платы.

Акция, которую из сезона в сезон проводит Союз производителей альфахора, кондитеров, пиццайоло и мороженщиков (STARPYH), неизменно пользуется огромной популярностью. Тысячи зрителей приходят посмотреть на процесс создания и демонстрацию этого уникального кондитерского изделия, ставшего неотъемлемой частью местных торжеств.

«Создание самого большого в мире альфахора третий год подряд — это предмет гордости для жителей Мар-дель-Платы и туристов. Как и каждый год, мы надеемся создать самый большой альфахор и показать его публике», — заявил генеральный секретарь STARPYH Хосе Гарсия.

На создание 720-килограммового десерта ушло две с половиной недели. В работе было задействовано восемь специалистов, включая двух кондитеров из Кордовы и одного из Сальты.

По словам главного кондитера STARPYH Лито Санчеса, в первую неделю бисквиты выпекались на подносах. Затем мастера добавляли карамель и покрывали альфахор шоколадом. Непосредственно в музее MAR готовое печенье разрезали традиционным способом и угощали им публику. Ежедневно на подготовку у команды уходило по 11–12 часов, сообщает местное издание La Capital.

