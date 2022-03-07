РИАМО - 7 мар. Американский стриминговый сервис Netflix собирается приостановить свою деятельность на территории России, сообщает Федеральное агентство новостей.

В компании уточнили, что такое решение касается всех будущих проектов, которые могут разрабатываться со стороны РФ. Еще было остановлено вещание 20 ТВ-каналов из России.

«Учитывая текущие обстоятельства, мы решили приостановить работу нашего сервиса в России» — сообщил представитель компании.

Россия столкнулась с агрессивными санкциями, которые ввел ряд западных стран, после начала военной спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Об уходе из РФ сообщили и некоторые крупные зарубежные компании.

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