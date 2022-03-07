РИАМО - 7 мар. Социальная сеть TikTok приостановила размещение нового контента и стриминг на территории России, сообщает «Мир 24».

Данное решение соцсеть приняла из-за введенного в стране закона о фейковых новостях.

«У нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и публикации нового контента на нашем видеосервисе», – поясняется в заявлении компании.

Также в соцсети отметили, что приостановка размещения контента в РФ будет действовать пока в компании не оценят последствия указанного закона в области безопасности.

Ранее глава государства Владимир Путин подписал закон, по которому усиливается ответственность за распространение ложной информации о Вооруженных Силах страны. Максимальное наказание за распространение фейков составляет 15 лет лишения свободы.

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