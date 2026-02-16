«Выживаем»: жена бойца СВО не верит в дезертирство и заявляет об убийстве

Учитель из Владивостока Наталья П. уже полгода пытается достучаться до властей, чтобы снять с супруга Дмитрия обвинения в дезертирстве. Ее муж перестал выходить на связь 10 октября 2025 года, находясь в районе проведения СВО. Женщина уверена, что муж не покидал место службы, а погиб, сообщает vladivostok1.ru .

После того как мужчина перестал выходить на связь, женщина сразу же начала бить тревогу, будучи уверенной, что муж не мог добровольно оставить расположение части: дома его ждали любящая супруга и маленький ребенок, о которых он всегда заботился.

Однако спустя неделю его фамилия оказалась в реестре военнослужащих, самовольно покинувших место службы, — списке СОЧ. В итоге семья мужчины лишилась его денежного довольствия и всех прочих выплат, фактически оставшись без средств к существованию. Ситуация усугубляется тем, что незадолго до этих событий Наталья ушла в декретный отпуск, но соответствующие пособия не получает, а ее собственный заработок лишь немногим превышает прожиточный минимум.

«Выплаты декретные, они до полутора лет, потом их убирают. У меня долги, маленький ребенок, нет работы. Ну и все, мы выживаем. Поэтому приходится подрабатывать репетитором — другого способа выжить вообще нет», — рассказала супруга бойца СВО.

По словам Натальи, добровольный уход мужа представляется нелогичным по простой причине: его исчезновение произошло 10 октября, а на конец того же месяца у него был запланирован официальный отпуск. По ее словам, муж, находившийся в зоне СВО более трех лет, зарекомендовавший себя исключительно с положительной стороны и не имевший дисциплинарных взысканий, не мог так поступить. У него не было ни единого опоздания после предыдущих отпусков, ничего подобного. Он образцово выполнял свои обязанности, и вдруг будто бы растворился в воздухе. Такого просто не бывает. Следовательно, с ним случилось что-то непредвиденное. Женщина на 99% уверена, что ее мужа убили, но оставляет 1% на чудо.

