Более 2000 военнослужащих приняли участие в летно-тактических учениях в Щелкове
Фото - © Щёлковское телевидение
Выполнить задачи, поставленные Главнокомандующим Воздушно-космическими силами: такую задачу поставили участникам летно-тактических учений 8-й авиадивизии особого назначения, сообщили в пресс-службе местной администрации.
В течение трех дней было задействовано более 50 самолетов и вертолетов, 200 единиц автомобильной и специальной техники, а также две тысячи военнослужащих. Важной частью мероприятия стала проверка всех частей и механизмов вертолетов и самолетов перед выполнением летных задач. Учения начались только после проверки техники.
В первый день учений летные экипажи авиационных полков в установленные сроки переместили авиационную технику на аэродромы рассредоточения в связи с предполагаемым ударом средств воздушно-космического нападения противника. Воинские части обеспечения соединения выдвинулись маршем в оперативные районы для развертывания вертолетных площадок.
В течение всех трех дней военнослужащие авиационного соединения проверяли и оттачивали боевую выучку личного состава. Особое место было отведено военно-политической работе и поддержанию на высоком уровне психологического состояния летчиков.
Накануне заключительного дня учений в ангаре для размещения боевой техники организовали полевой концерт. Перед летчиками выступили военный оркестр базы обеспечения особого назначения, творческие коллективы воинских частей и артисты городского округа Щелково.
По итогам учений личному составу поставили высокую оценку и отметили высокий уровень теоретических знаний, профессионализм в выполнении практических заданий, а также командный дух авиационной дивизии.
