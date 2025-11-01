Более 2000 военнослужащих приняли участие в летно-тактических учениях в Щелкове

В течение трех дней было задействовано более 50 самолетов и вертолетов, 200 единиц автомобильной и специальной техники, а также две тысячи военнослужащих. Важной частью мероприятия стала проверка всех частей и механизмов вертолетов и самолетов перед выполнением летных задач. Учения начались только после проверки техники.

В первый день учений летные экипажи авиационных полков в установленные сроки переместили авиационную технику на аэродромы рассредоточения в связи с предполагаемым ударом средств воздушно-космического нападения противника. Воинские части обеспечения соединения выдвинулись маршем в оперативные районы для развертывания вертолетных площадок.

В течение всех трех дней военнослужащие авиационного соединения проверяли и оттачивали боевую выучку личного состава. Особое место было отведено военно-политической работе и поддержанию на высоком уровне психологического состояния летчиков.

Накануне заключительного дня учений в ангаре для размещения боевой техники организовали полевой концерт. Перед летчиками выступили военный оркестр базы обеспечения особого назначения, творческие коллективы воинских частей и артисты городского округа Щелково.

По итогам учений личному составу поставили высокую оценку и отметили высокий уровень теоретических знаний, профессионализм в выполнении практических заданий, а также командный дух авиационной дивизии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.