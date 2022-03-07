РИАМО - 7 мар. За прошедшие сутки в Москве выздоровели после заболевания коронавирусом 2415 человек. Всего с начала пандемии поборол инфекцию 2 508 951 пациент, сообщает городской оперштаб.

На ИВЛ в столичных больницах находятся 240 заболевших.

В мегаполисе за сутки было выявлено 1542 случая заболевания, жертвами инфекции стали 68 человек.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 2 712 483 случая заражения, скончались после заболевания 41 822 человека.

Российские ученые ведут разработку вакцины от 3 штаммов коронавируса. Создание такого препарата необходимо из-за быстрых мутаций инфекции.

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