РИАМО - 7 мар. В России подтвердили 73 162 новых случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки, всего в стране зафиксировано 17 014 818 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

В Свердловской области за сутки выявили 4 744 случая Covid-19, в Санкт-Петербурге – 3 096, в Самарской области – 2 905, в Нижегородской области – 2 338, в Пермском крае – 2 210, в Челябинской области – 2 151, в Ростовской области – 2 132.

Ученые в РФ сейчас работают над препаратом, который сможет защитить людей от 3 самых распространенных штаммов Covid-19. Данная необходимость вызвана стремительными мутациями вируса.

Существующая вакцина от инфекции на сегодняшний день справляется со своей главной задачей: помогает избежать тяжелого течения заболевания у привитых.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>