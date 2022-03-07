РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 мар. В Королеве на Масленицу испекли огромный блин, который стал самым большим в городе, сообщил глава округа Игорь Трифонов.

В воскресенье в Королеве отметили широкую Масленицу. Жители города смогли попробовать блины с разными начинками, поучаствовать в конкурсах, залезть на масленичный столб и посоревноваться в перетягивании каната. Вместе горожане испекли огромный блин.

«Печь блины оказалось делом нелегким. Особенно если этот блин - самый большой в нашем городе. И пусть он вышел не совсем идеальным на вид, но очень вкусным», - сказал Трифонов.

В Центральном городском парке прошли соревнования для ребят в спортивных стартах на 100 м. После забега все участники соревнований были награждены грамотами и медалями.

На празднике проходили интерактивные программы, выступления артистов и, конечно, было много угощений. В подготовке и проведении праздника приняли участие городские учреждения культуры, артисты, члены Общественной палаты.