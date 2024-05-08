Новую остановку оборудовали в пос Калининец Наро-Фоминска по просьбам жителей

По многочисленным просьбам жителей рабочего поселка Калининец в Наро-Фоминском округе обустроили новый остановочный пункт «Дом 236». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Новый остановочный пункт включили в схему движения маршрута № 19 «п. Калининец д. 4 — п. Калининец д. 264».

На маршруте работает 2 автобуса, которые совершают 82 рейса в сутки. Первый рейс от остановки «Калининец д. 4» отправляется в 06:59, а последний рейс от остановки «Калининец д. 4» — в 18:40.

На маршруте действуют льготы по социальной карте жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.