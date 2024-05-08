Еще 2 новых рентгеноаппарата заработали в Шаховской и округе Пушкинский

В Подмосковье установили еще 2 новых рентгеновских аппарата — в Пушкинской больнице имени проф. Розанова В.Н. и в Шаховской больнице. Медтехника будет работать вместо устаревшего оборудования, которое уже не отвечало современным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Медтехника была приобретена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

«Мы продолжаем замену аналоговой тяжелой техники на цифровую. Это касается устаревших рентгеноаппаратов флюорографов и маммографов. На установку 2 новых рентген-аппаратов в Пушкине и Шаховской, ремонт кабинетов было направлено почти 40 млн рублей», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В Шаховской новый рентгеноаппарат установлен во взрослой поликлинике. Медтехника обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения при минимальной лучевой нагрузке. В Пушкине обновленный рентгенокабинет открылся в Ивантеевском филиале больницы — в стационаре № 2, в котором располагаются отделения пульмонологии, кардиологии и терапии. В сутки планируется проводить до 48 исследований.

«Современный цифровой рентгеновский диагностический комплекс способен выполнять весь спектр рентгенологических исследований и рассчитан на работу даже в условиях высокого потока пациентов ежедневно. При минимальной лучевой нагрузке мы получаем высокое качество снимков, причем и косых, и прямых, и при любом положении пациента — стоя, лежа и сидя. Стол легко регулируется по высоте, положение деки настраивается в четырех направлениях и надежно фиксируется с помощью электромагнитной установки. Это заметно облегчает расположение пациентов с ограниченной подвижностью, а также пациентов пожилого и детского возраста. Предельная нагрузка на стол составляет 150 кг», — уточняет заведующий рентгенологическим отделением Пушкинской больницы Евгений Шелудько.

Оба аппарата пока работают в тестовом режиме. Цифровые рентгеноаппараты отечественного производства не уступают по качеству зарубежным.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.