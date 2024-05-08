сегодня в 22:23

Парк «Пехорка» в Балашихе вновь стал самым посещаемым в Подмосковье за неделю

С 29 апреля по 5 мая парк «Пехорка» в подмосковной Балашихе посетили 111 тыс. человек. Парк стал самым востребованным на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк «Пехорка» расположен в центре города Балашиха. На территории расположены детские площадки, спортивные зоны и скейт-парк.

В летний период в парке работает лодочная станция. Для активного времяпрепровождения есть прокаты спортивного инвентаря. Для прогулок с собаками в парке обустроена площадка для выгула питомцев.

Парк продолжает развиваться. Здесь продолжают появляться новые игровые зоны и арт-объекты, делая «Пехорку» еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений.

Адрес парка: Балашиха, ул. Парковая, влд. 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.