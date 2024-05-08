В роддоме Люберец прошла обучающая лекция «Дыхание в родах»

Накануне в стационарном отделении № 1 — родильный дом прошел День открытых дверей, в рамках которого выступала доула Татьяна Танева (проект «АкушеркаПро») с лекцией «Дыхание в родах». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Доула — это специалист по сопровождению родов, оказывающий информационную, практическую и психологическую поддержку в родах. Будущие мамы узнали о техниках правильного дыхания на разных этапах беременности, а также непосредственно при родах. Помимо этого, доула рассказала о том, как и чем еще себе можно помочь на схватках и потугах.

«Мы часто советуем именно Люберецкий роддом нашим женщинам, так как всегда уверены и спокойны, что им и детям окажут самую квалифицированную помощь в разных областях. Здесь работают настоящие профессионалы своего дела и всегда оказывается внимательное и заботливое отношение к пациентам», — поделился лектор.

Также в Люберецком роддоме активно работает акушерское отделение патологии беременности. Здесь специалисты буквально выхаживают женщин на поздних сроках беременности (с 22-й недели) с угрозой прерывания, привычным невынашиванием беременности, истмико-цервикальной и плацентарной недостаточностью, гестационным сахарным диабетом, преэклампсией и многими другими патологиями.

Совместно с коллегами из отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также Стационарного отделения № 2 — Детской больницы, оказывается вся необходимая помощь новорожденным, которая позволит сохранить жизнь, здоровье и качество жизни новорожденного в будущем.

3 раза в неделю проходят занятия «Школы подготовки к материнству», которую ведут перинатальный психолог, врач акушер-гинеколог и врач-неонатолог. Вход свободный, занятия проходят без предварительной записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.