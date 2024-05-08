Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты коммунальных услуг

10 мая в большинстве городских округов Подмосковья завершится рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг. Квитанции уже доступны в личном кабинете МосОблЕИРЦ и отправлены на электронные почты. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Тем, кто оформил подписку на электронный счет, бумажные дубликаты не придут. Подробнее о преимуществах электронных платежек можно узнать здесь.

Оплатить услуги без комиссии можно через Систему быстрых платежей (СБП):

Сразу после оплаты через личный кабинет становятся доступны к оммунальные бонусы — более 100 выгодных предложений в категориях: красота и здоровье, товары для дома и домашних питомцев, отдых и образование, онлайн-гипермаркеты и доставка, техника и многое другое.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.