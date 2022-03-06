РИАМО - 6 мар. Депутат Госдумы Артем Метелев и волонтеры акции взаимопомощи #МыВместе навестили семьи беженцев в пункте временного размещения «Осташево» в Подмосковье, сообщает пресс-служба штаба Всероссийской акции.
Для семей из ЛДНР, которые размещены в детском лагере, передали гуманитарную помощь: детские игрушки, настольные игры и 30 кг фруктов. Для детей провели интерактивные мастер-классы, конкурсы, также в пункте временного размещения работали специалисты по аквагриму.
По мнению добровольцев, такие активности помогают детям легче перенести период эвакуации.
«Размещенные здесь люди уехали от боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках, вы видите, что большинство здесь – это женщины с детьми. Беженцы начали приезжать на территорию России неделю назад, сегодня в разных регионах их больше 140 тыс., пункт временного размещения в том числе был организован здесь, в Московской области», - отметил Метелев.
Он уточнил, что добровольцы акции #МыВместе отреагировали в первый же день, так как понимают, что нужно помогать людям, матерям, пожилым, а особенно детям, чтобы они чувствовали себя в безопасности.
Депутат добавил, что с детьми занимаются волонтеры культуры. Они организовывают мастер-классы, рисуют, играют, танцуют, создают атмосферу уюта и праздника. Добровольцы делают все, чтобы дети не плакали.
По его словам, уже собрали свыше 800 тонн по стране. Гумпомощь идет в Подмосковье и другие регионы РФ. Проблем с точки зрения быта у беженцев уже нет.
«Теперь нужно подумать о том, чтобы эти люди были трудоустроены, если это продлится дольше, чтобы дети пошли в школу, в детский сад», - сказал депутат.
Он уточнил, что в пункте временного размещения в Подмосковье на сегодняшний день около 40 добровольцев, среди них студенты колледжей, вузов, сотрудники учреждений культуры области, которые помогают детям не потеряться в школьной программе, если они знают меньше, чем их сверстники.
Метелев выразил благодарность волонтерам, которые нашли время и силы для помощи нуждающимся, несмотря на личные проблемы.
«Спасибо всему волонтерскому движению Московской области за то, что помогают в этой сложной кризисной ситуации, несмотря на свои жизненные сложности. Люди тратят свое время, свои силы, свои эмоции, отдаются полностью тем, кому нужна забота и общение, это чувствуется», - заключил депутат.
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