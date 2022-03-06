РИАМО - 6 мар. Депутат Госдумы Артем Метелев и волонтеры акции взаимопомощи #МыВместе навестили семьи беженцев в пункте временного размещения «Осташево» в Подмосковье, сообщает пресс-служба штаба Всероссийской акции.

Для семей из ЛДНР, которые размещены в детском лагере, передали гуманитарную помощь: детские игрушки, настольные игры и 30 кг фруктов. Для детей провели интерактивные мастер-классы, конкурсы, также в пункте временного размещения работали специалисты по аквагриму.

По мнению добровольцев, такие активности помогают детям легче перенести период эвакуации.

«Размещенные здесь люди уехали от боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках, вы видите, что большинство здесь – это женщины с детьми. Беженцы начали приезжать на территорию России неделю назад, сегодня в разных регионах их больше 140 тыс., пункт временного размещения в том числе был организован здесь, в Московской области», - отметил Метелев.

Он уточнил, что добровольцы акции #МыВместе отреагировали в первый же день, так как понимают, что нужно помогать людям, матерям, пожилым, а особенно детям, чтобы они чувствовали себя в безопасности.

Депутат добавил, что с детьми занимаются волонтеры культуры. Они организовывают мастер-классы, рисуют, играют, танцуют, создают атмосферу уюта и праздника. Добровольцы делают все, чтобы дети не плакали.

«Сейчас мы пойдем разгружать гуманитарную помощь, которая сюда приехала из Московской области. Гуманитарную помощь собирают во всех городах, белье, продукты долгого хранения, одежду. Некоторые люди взяли с собой только паспорт, забыли детские вещи, лекарства, местные власти вместе с волонтерами помогают эти потребности закрыть», - добавил Метелев.

По его словам, уже собрали свыше 800 тонн по стране. Гумпомощь идет в Подмосковье и другие регионы РФ. Проблем с точки зрения быта у беженцев уже нет.

«Теперь нужно подумать о том, чтобы эти люди были трудоустроены, если это продлится дольше, чтобы дети пошли в школу, в детский сад», - сказал депутат.

Он уточнил, что в пункте временного размещения в Подмосковье на сегодняшний день около 40 добровольцев, среди них студенты колледжей, вузов, сотрудники учреждений культуры области, которые помогают детям не потеряться в школьной программе, если они знают меньше, чем их сверстники.

Метелев выразил благодарность волонтерам, которые нашли время и силы для помощи нуждающимся, несмотря на личные проблемы.

«Спасибо всему волонтерскому движению Московской области за то, что помогают в этой сложной кризисной ситуации, несмотря на свои жизненные сложности. Люди тратят свое время, свои силы, свои эмоции, отдаются полностью тем, кому нужна забота и общение, это чувствуется», - заключил депутат.

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