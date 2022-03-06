РИАМО - 6 мар. Российские ученые ведут разработку препарата, который сможет защитить от трех самых распространенных штаммов коронавируса. Такая необходимость вызвана стремительными мутациями инфекции, сообщил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

При этом уже существующая вакцина от коронавируса справляется со своей главной задачей: помогает избежать тяжелого течения болезни привитых пациентов.

«Эффективность нейтрализующих антител после вакцинации «Спутником V» против первого китайского варианта коронавируса была около 93%. После введения двух компонентов препарата его эффективность против омикрона составляет порядка 70%. Это очень хорошо», – сказал Бутенко в эфире радио Sputnik.

Он рассказал, что в стране началась разработка нового препарата, который защитит от трех главных мутаций.

«Разработки новой вакцины от коронавируса ведутся. В идеале – это создание вакцины, которая будет защищать не от одного штамма, а от трех, которые доминируют в мире. То есть нужен препарат, который даст хорошую защиту сразу от китайского штамма коронавируса, от дельты и омикрона. Это возможно, такие разработки сейчас ведутся», - сказал вирусолог.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>