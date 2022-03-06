РИАМО - 6 мар. Ограничен доступ к сайту «Медиазона». Такое решение принял Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры, сообщает РИА Новости.

Ранее ведомство потребовало от «Медиазоны» удалить фейковую информацию о военной спецоперации на Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение начать спецоперацию на Украине с целью ее демилитаризации и денацификации.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к американскому приложению Zello, которое является мобильной рацией.

Роскомнадзор заблокировал доступ к Facebook>>