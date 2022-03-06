РИАМО - 6 мар. На территории России ограничили доступ к американскому приложению Zello, которое является мобильной рацией. Такое решение принял Роскомнадзор, сообщает Газета.ru.

В ведомстве отметили, что еще 4 марта в администрацию приложения направили требование прекратить рассылку фейковых сообщений о ходе спецоперации на Украине.

Однако компания требованию не подчинилась. Поэтому ресурс заблокировали.

Zello — американская программная компания. Наиболее известный ее продукт — одноименная интернет-рация (программа), которая разработана Алексеем Гавриловым, — ныне техническим директором Zello.

Специальная военная операция началась на Украине 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. Спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию страны, а также на освобождение жителей Донбасса.

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