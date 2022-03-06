РИАМО - 6 мар. Американская компания Visa и платежная система Mastercard объявили о приостановке своей деятельности на территории России, сообщает Nation News.

В ЦБ РФ при этом отметили, что такое решение не повлияет на работу карт отечественных банков систем Visa и Mastercard внутри РФ до истечения срока их действия.

Все средства, которые лежат на электронных счетах, сохранятся. Пользователям из России будут доступны все виды операций.

Также все операции по картам Visa и Mastercard будут обрабатываться внутри страны через Национальную систему платежных карт (НСПК). А оформленные в российских банках кредитки за рубежом больше не будут работать.

Некоторые западные страны ввели в отношении России экономические санкции из-за ситуации на Украине. 24 февраля РФ начала военную спецоперацию в соседнем государстве с целью его демилитаризации и денацификации. Об уходе из РФ сообщили и некоторые крупные зарубежные компании.

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