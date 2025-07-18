8,5 тыс заявок на регистрацию домашних питомцев поступило на регпортал Подмосковья

С начала года жители Подмосковья подали более 8,5 тыс. заявлений на регистрацию домашних животных. Сервис доступен на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Жители Подмосковья должны регистрировать своих собак любой породы старше 3-х месяцев. Других домашних животных ставить на учет можно по желанию. Регистрация питомцев проводится в государственных ветеринарных клиниках.

Сервис «Регистрация домашних животных» доступен на главной странице регионального портала в разделе «Питомцы». Чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, в онлайн-форме указать свои данные и информацию о животном, а также прикрепить фото питомца и его ветеринарный паспорт. После регистрации данные будут доступны в личном кабинете пользователя.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.