Пассажиры доехали до аэропортов на автобусах «Мострансавто» 5,2 млн раз в 2025 г

Жители и гости Московской области могут воспользоваться маршрутами «Мострансавто», чтобы доехать до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. С начала этого года на маршрутах, следующих к воздушным хабам, зафиксировано более 5,2 млн поездок, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Мострансавто» обслуживает 16 маршрутов, обеспечивающих транспортную связь аэрогаваней с различными городами Подмосковья. За минувший период самым популярным способом оплаты проезда на всех маршрутах стали банковские карты — более 2,2 млн регистраций. По социальным картам зафиксировано порядка 1,9 млн трансакций. С помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» пассажиры совершили свыше 1 млн поездок. Самым востребованным маршрутом оказался № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево» с показателем в 1,5 млн поездок.

Бесплатно в автобусах «Мострансавто» можно перевозить ручную кладь, сумма длины, ширины и высоты которой не превышает 120 см. Стоимость перевозки более крупного багажа (его параметры в сумме не должны превышать 180 см) в городском сообщении составляет 63 рубля. В пригородных маршрутах тариф зависит от расстояния: поездки до 25 км включительно оцениваются в 63 рубля, от 25 до 50 км — 126 рублей, а свыше 50 км — 189 рублей.

При этом важно помнить, что запрещено размещать ручную кладь и багаж на местах, предназначенных для пассажиров, в проходе между сиденьями, вблизи входа или выхода из автобуса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.

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