В Дубне усилили контроль за безопасностью на пляжах и водоемах

Рейды по пляжам в Дубне — на суше и по воде — сейчас проводятся ежедневно. Самое важное — подчеркивают специалисты — купаться можно только в специально оборудованных местах. В Дубне это — пляжи в Парке семейного отдыха и на Менделеевской набережной. Они имеют в этом сезоне официальный статус городских. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Только здесь водолазы обследовали дно, отремонтированы пляжные элементы — скамейки, урны, кабинки для переодевания, а на воде установлены боновые ограждения.

Особый акцент сейчас инспекторы ГИМС делают на необходимость спасательных жилетов во время отдыха на катерах и лодках. Поводом стал недавний случай гибели 5-летнего мальчика в Химках на канале имени Москвы. Эту тему поднимают сейчас в беседах и со взрослыми, и с детьми, в обходах на суше и в рейдах на воде.

«Обращаем внимание на то, как надеты жилеты. Часто встречаем маломерные суда с детьми, где жилеты надеты не по размеру или неправильно пристегнуты. К сожалению, родители обращают на это мало внимания. складывается впечатление, что жилеты надеваются чисто для ГИМСа», — отмечает гос. инспектор по маломерным судам Северного инспекторского отделения центра ГИМС ГУ МЧС России по МО Надежда Сиразиева.

Чтобы купание было безопасным для детей, требуется соблюдать простые правила — не шалить в воде, не заплывать за буйки и пользоваться надувными спассредствами, если не умеешь плавать. Беседы с маленькими дубненцами, отдыхающими на пляже Менделеевской набережной, инспекторы ГИМС проводят ежедневно. Разными способами напоминают о безопасном поведении на воде — раздают листовки, тематические игрушки, загадывают загадки, даже рассказывают истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.