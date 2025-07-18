У стелы «Город воинской доблести» в Клину запретят кататься на скутерах

Глава городского округа Клин Алена Сокольская накануне проверила ход работ по благоустройству знаковой территории в центре города — площади у стелы «Город воинской доблести». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта территория оформилась как новая локация для проведения мероприятий, связанных с военной историей Клина в 2016 году. Именно тогда губернатор области А. Ю. Воробьев подписал указ о присвоении Клину высокого звания, как признание весомого вклада нашего города и его жителей в дело Победы 1945 года. В 2025 году, объявленном президентом Годом Защитника Отечества, здесь проходит масштабное благоустройство.

Прямо сейчас монтируется новое плиточное покрытие, тротуарная сеть с учетом удобства для мамочек с колясками и людей с особенностями здоровья, обновляется система освещения, после завершения работ по планировке территории установят уютные МАФы и красивые цветники. Облик этого места должен быть под стать его статусу.

«Мы профессионально и с большим трепетом относимся к работам в этой части города и ждем такого же заинтересованного отношения у жителей. Я говорю про молодежь, которой придется привыкнуть, что постаменты мемориала — не импровизированный памп-трек. Они есть в нашем городе — и в парке Сестрорецкий и в сквере Семейный. Здесь показывать свою ловкость в прыжках на самокатах будет нельзя! Просим молодежь Клина отнестись к этой мере с пониманием. Поставим специальный информационный знак. А предприятиям торговли придется обратить вниманием на облик своих фасадов и входных групп, организацию мест разгрузки товаров», — сказала Алена Сокольская.

Работы здесь проходят в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», госпрограмм Московской области и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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