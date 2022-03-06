РИАМО - 6 мар. Музыкант Игорь Тальков-младший устроил скандал в самолете из-за маски. Он отказался воспользоваться средством индивидуальной защиты, сообщает Федеральное агентство новостей.

На борту самолета стюардесса попросила Талькова надеть маску, но он категорически был против и спровоцировал скандал.

«Биороботы сняли с самолета за безмасочье. Интересные компетенции у сотрудников компании Utair. Если учесть, что ни денег, ни билета на следующий рейс они за свой произвол не возвращают», — написал музыкант на своей странице в Instagram.

Требование о ношении масок в общественных местах было введено в мае 2020 года. Это связано с распространением коронавируса в мире.

Отмена QR‑кодов и домашнего режима для пожилых: в Московском регионе сняли ограничения>>