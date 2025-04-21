«1000 рублей в 2005 г позволяла прожить полмесяца»: эксперт — об инфляции в РФ

Инфляция — это невидимый враг сбережений. Об этом обычно не задумываются, потому что рост цен происходит медленно: сегодня подорожало масло на 3 рубля, завтра — хлеб на 5 рублей. Такие мелочи не бросаются в глаза, но в течение года они суммируются и существенно увеличивают расходы, рассказала РИАМО финансовый консультант — главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова.

По ее словам, такая ситуация приводит к тому, что в какой-то момент человек начинает понимать — денег на жизнь не хватает. Инфляция влияет на реальные доходы: рост зарплат и пенсий отстает от темпов удорожания товаров и услуг.

«В результате мы получаем больше „на бумаге“, но можем купить меньше. 1000 рублей в 2005 году позволяла прожить полмесяца. Сегодня на нее в магазин один раз не сходить — это наглядный пример падения покупательной способности», — объяснила Волкова.

Она также подчеркнула, что многие россияне не отслеживают свои расходы: не сравнивают, сколько тратили на питание год назад и сколько сейчас. А ведь именно такие категории лучше всего отражают влияние инфляции. Без учета невозможно понять, куда уходят деньги и как их защитить, заключила финансовый консультант.