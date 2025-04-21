Гидрометцентр РФ: до 27 градусов тепла будет в Московском регионе 21 апреля

Днем 21 апреля в Москве и области будет от 25 до 27 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В понедельник днем в Московском регионе ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от 12 до 14 градусов тепла. Ожидается переменная облачность. Местами возможен непродолжительный дождь. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 1 мая в Москве будет прохладно. Однако ко Дню Победы тепло снова вернется в мегаполис.