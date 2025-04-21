Закончилось пасхальное перемирие, которое объявил Путин

Пасхальное перемирие действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Огонь был прекращен на 30 часов. В Минобороны РФ отмечали, что все это время российские войска придерживались режима тишины. Также солдаты оставались на прежних рубежах и позициях.

Ранее сообщалось, что российские и украинские солдаты производили эвакуацию погибших из серой зоны во время пасхального перемирия.