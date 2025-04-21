Депутат Коркин перечислил рекомендации по кибербезопасности

Необходимо соблюдать рекомендации по кибербезопасности, которые включают в себя: настройку приватности профиля, использование сложных и уникальных паролей и не только, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«Необходимо соблюдать рекомендации по кибербезопасности, которые включают в себя: настройку приватности профиля, использование сложных и уникальных паролей, двухфакторной аутентификации, установку и регулярное обновление программного обеспечения на всех своих устройствах, в том числе антивирусного, осторожность в сети — проверку писем, адресов отправителей, содержания сообщений и ссылок в них», — сказал Коркин.

Он добавил, что передавать копию своего паспорта и личные данные третьим лицам не стоит, а цель использования и дату на каждой копии паспорта необходимо указывать.

«Рекомендуется также использовать отдельный номер мобильного телефона для банковских операций, не переходить по подозрительным ссылкам и QR-кодам, не называть код из СМС. Защита данных помогает сохранить целостность и неподдельность ваших данных, предотвращая несанкционированный доступ, использование или изменение вашей информации», — рассказал председатель комитета.

Коркин уточнил, что защита также обеспечивает конфиденциальность ваших данных. Это позволяет контролировать, кто может получить доступ к ним и как они используются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что тема мошенничества в регионе является одной из острых, поэтому в Подмосковье постоянно думают о кибербезопасности.

«Можно сколько угодно восхищаться искусственным интеллектом, цифровизацией, трансформацией, но есть одно „но“ — и с этим мы должны быть очень внимательны — это безопасность. Поэтому что я могу сказать? Мы думаем о кибербезопасности, и парламент помогает — принимает соответствующие важные законы», — рассказал Воробьев.