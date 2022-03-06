РИАМО - 6 мар. За сутки в Москве выздоровели еще 2338 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии в городе выздоровели 2 506 536 человек, сообщает столичный оперштаб.
Также за сутки в мегаполисе выявили 1091 случай заражения, умерли 75 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
С начала пандемии в городе зафиксировали 2 710 941 случай заражения, спасти не удалось 41 754 пациента с Covid-19.
В Москве продолжается вакцинация населения от коронавируса. Прививают отечественными препаратами, которые доказали свою эффективность и безопасность.
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