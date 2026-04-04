Более 230 ненужных вещей вывезли на утилизацию жители Подмосковья с начала года

Электронные сервисы становятся все более популярны в Московской области. К примеру, для удобства жителей продолжает свою работу платформа « Вывоз ненужных вещей» на региональном портале Госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сервис предоставляет возможность легко и быстро избавиться от старой мебели, вышедшей из строя бытовой техники и других крупногабаритных предметов.

Платформа запущена в регионе в 2024 году и имеет большую популярность у пользователей. Только за неделю при помощи сервиса было вывезено 13 предметов. Всего с начала 2026 года вывезено уже свыше 236 вещей.

Наибольшей популярностью пользуется вывоз:

крупных бытовых приборов,

ванн,

мебели,

макулатуры,

матрасов,

пианино,

электроники,

стиральных машин.

Сервис удобен и прост в применении. При оформлении заявки на портале необходимо выбрать предмет вывоза, указать адрес, дату и время и контактный телефон для связи. После этого, заявителю позвонит оператор, чтобы подтвердить обращение и уточнить все детали заказа.

Далее специалисты приедут в назначенное время и заберет ненужные вещи. Сотрудники выносят их прямо из дома, даже если нет лифта, грузят в машину и отвозят в пункт утилизации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.