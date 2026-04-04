14 детей отравились питьевой водой в Дагестане

Массовое отравление питьевой водой произошло в Дагестане. Пострадали 30 человек, в том числе 14 детей, сообщает Mash .

У всех пациентов, обратившихся в больницу, одинаковые симптомы: повышение температуры, тошнота, рвота, диарея, боли в животе.

Отмечается, что отравление произошло из-за того, что люди использовали некипяченую воду для обработки детского инвентаря и посуды. В последние дни в регионе возникли трудности с чистой водой, из-за чего жителям приходится стоять в очередях за ней.

На фоне риска вспышки гепатита А из-за наводнения в республике проводят срочную вакцинацию. Также в Минздраве напомнили о необходимости соблюдать все гигиенические меры.

