Магнус Карлсен «сдал» казахстанскую шахматистку, которая сделала с ним селфи

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен пожаловался организаторам турнира на шахматистку из Казахстана, которая сделала с ним селфи, сообщает издание «Подъем» .

18-летняя Алуа Нурман была соперницей Карлсена на турнире Grenke Freestyle Open Германии. Перед началом второго раунда девушка попросила многократного чемпиона мира сфотографироваться с ней.

Гроссмейстер охотно согласился, позировал для селфи и доброжелательно улыбался. Но уже буквально через несколько секунд он подошел к организатору турнира и пожаловался, что соперница принесла с собой телефон.

Это является нарушением правил. Согласно регламенту, пронос гаджетов в игровую зону строго запрещен. У девушки забрали телефон.

В итоге норвежец выиграл партию, но после данного инцидента пользователи Сети раскритиковали его за «двуличность».

