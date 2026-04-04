Две медали завоевала подмосковная спортсменка на этапе Кубка России по велоспорту

Две медали завоевала подмосковная спортсменка Александра Ушакова в рамках I этапа Кубка России по велоспорту-маунтинбайк. В копилке представительницы региона золото и серебро, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В рамках этапа Кубка России в дисциплине «гонка с выбыванием» среди женщин победу одержала Александра Ушакова (Московская область). Серебряным призером стала представительница Челябинской области, бронзу — завоевала спортсменка из Самарской области.

В дисциплине «гонка в гору» Александра Ушакова стала серебряным призером Кубка. Первое место заняла велогонщица из Москвы, а третьей финишировала представительница Чувашской Республики.

Первый этап Кубка России по маунтинбайку в дисциплинах «гонка в гору» и «гонка с выбыванием» проходил с 28 по 30 марта 2026 года в с. Архипо-Осиповка (Краснодарский край) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Участниками соревнований стали более 400 спортсменов из 15 регионов Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.