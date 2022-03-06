РИАМО - 6 мар. У Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) появилась услуга по комплексной оценке рыночной стоимости жилья, для этого достаточно подать одну заявку, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В прошлом году количество обращений к онлайн-сервисам бюро выросло более чем в 2 раза: если в 2020 году в учреждение поступило около 16 тыс. запросов, то в 2021-м уже более 33 тыс.», - сказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Владельцы и покупатели недвижимости смогут сэкономить время и не обращаться к оценщикам. Комплексный сервис позволяет получить необходимый пакет документов спустя не более 5 дней с момента подачи заявки.

При желании в МосгорБТИ можно заказать техническую документацию, а за оценкой недвижимости обратиться к другому специалисту.

Рыночная стоимость недвижимости — это цена за квартиру, дачу, коттедж, гараж или иное жилье, за которую его можно продать на рынке. Размер данной суммы складывается из разных факторов, среди них: площадь недвижимости, адрес, инфраструктура, расположенная поблизости, и т.д.

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