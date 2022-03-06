РИАМО - 6 мар. У Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) появилась услуга по комплексной оценке рыночной стоимости жилья, для этого достаточно подать одну заявку, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Владельцы и покупатели недвижимости смогут сэкономить время и не обращаться к оценщикам. Комплексный сервис позволяет получить необходимый пакет документов спустя не более 5 дней с момента подачи заявки.
При желании в МосгорБТИ можно заказать техническую документацию, а за оценкой недвижимости обратиться к другому специалисту.
Рыночная стоимость недвижимости — это цена за квартиру, дачу, коттедж, гараж или иное жилье, за которую его можно продать на рынке. Размер данной суммы складывается из разных факторов, среди них: площадь недвижимости, адрес, инфраструктура, расположенная поблизости, и т.д.
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