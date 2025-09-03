Скандал в Аргентине: сестру президента Милея обвиняют в коррупции

В Аргентине разразился политический кризис, связанный с обвинениями в коррупции против Карины Милей — сестры и ближайшего соратника президента Хавьера Милея, сообщает Baza .

Следствие утверждает, что она участвовала в схемах завышения стоимости государственных контрактов на закупку лекарств для людей с ограниченными возможностями, получая ежемесячно от 500 до 800 тысяч долларов. Скандал вспыхнул после публикации аудиозаписи, где приближенный Милея Диего Спаньоло якобы утверждает, что президент знал о махинациях.

Власти Аргентины назвали публикацию записей «операцией по дестабилизации», а министр безопасности заявил о причастности к ней «людей, связанных с российской разведкой и имеющих влияние в Венесуэле». Российское посольство категорически отвергло эти обвинения, назвав их бездоказательными и иррациональными.

Кризис возник на фоне подготовки к парламентским выборам в конце октября, где Милей надеется укрепить свои позиции. Однако ситуацию осложняет рекордный уровень бедности в стране, превысивший 50%, и высокая инфляция, которая привела к резкому росту цен при средней зарплате всего 450-650 долларов.

Суд запретил распространение скандальных записей, но это не остановило волну критики в адрес правительства.