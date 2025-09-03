Трамп: 11 боевиков «Tren de Aragua» уничтожены в международных водах

Вооруженные силы Соединенных Штатов провели целенаправленную операцию против членов венесуэльского наркокартеля «Tren de Aragua», в результате которой в международных водах были уничтожены 11 преступников, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Удар произошел, когда направлявшиеся в сторону Соединенных Штатов террористы находились в международных водах и перевозили незаконные наркотические средства. В результате удара 11 террористов были убиты», — написал Трамп в своем аккаунте Truth Social.

Как сообщил ранее американский госсекретарь Марко Рубио, удар был нанесен по судну, перевозившему крупную партию незаконных наркотических средств в направлении США.

Корабль был полностью уничтожен.