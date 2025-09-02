Корабль с наркотиками поражен в Карибском море
ВМС США атаковали корабль с наркотиками у берегов Венесуэлы
Вооруженные силы США осуществили целевой удар по судну, перевозившему крупную партию наркотиков, сообщает РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп лично подтвердил операцию.
«Несколько минут назад мы буквально открыли огонь по судну, на котором находилось большое количество наркотиков», — сказал глава Белого дома.
По его словам, корабль был полностью выведен из строя. Госсекретарь Марко Рубио уточнил детали, сообщив, что «смертоносный удар» был нанесен в южной части Карибского моря против судна, управляемого организацией, признанной Вашингтоном наркотеррористической.