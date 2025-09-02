Корабль с наркотиками поражен в Карибском море

сегодня в 23:34

ВМС США атаковали корабль с наркотиками у берегов Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп лично подтвердил операцию.

«Несколько минут назад мы буквально открыли огонь по судну, на котором находилось большое количество наркотиков», — сказал глава Белого дома.

По его словам, корабль был полностью выведен из строя. Госсекретарь Марко Рубио уточнил детали, сообщив, что «смертоносный удар» был нанесен в южной части Карибского моря против судна, управляемого организацией, признанной Вашингтоном наркотеррористической.