ПВО отражает масштабную атаку БПЛА на Ростовскую область
Над Ростовской областью продолжается отражение масштабной воздушной атаки ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
По оперативным данным, силами ПВО уже уничтожено 7 вражеских дронов в небе над Миллеровским, Тарасовским, Белокалитвинским и Чертковским районами.
В результате падения обломков в городе Белая Калитва зафиксированы повреждения фасадов и остекления в двух многоквартирных домах, а также в припаркованных автомобилях. Разбитые стекла отмечаются и в частных домовладениях поселка Коксовый.
Обошлось без человеческих жертв и пострадавших.