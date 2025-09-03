ПВО отражает масштабную атаку БПЛА на Ростовскую область

По оперативным данным, силами ПВО уже уничтожено 7 вражеских дронов в небе над Миллеровским, Тарасовским, Белокалитвинским и Чертковским районами.

В результате падения обломков в городе Белая Калитва зафиксированы повреждения фасадов и остекления в двух многоквартирных домах, а также в припаркованных автомобилях. Разбитые стекла отмечаются и в частных домовладениях поселка Коксовый.

Обошлось без человеческих жертв и пострадавших.