Бочка весом в тонну насмерть придавила рабочего в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел несчастный случай со смертельным исходом на строительной площадке рядом с Московским шоссе.

В процессе подъема груза краном металлическая бочка весом около тонны сорвалась и упала на одного из рабочих.

Как сообщает источник РЕН ТВ, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и представители Северо-Западной межрегиональной Гострудинспекции. В настоящее время проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств инцидента и определения степени соблюдения правил техники безопасности на строительном объекте.