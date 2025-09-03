Мерц исключил отправку западных войск на Украину до достижения перемирия

В интервью телеканалу Sat.1 он подчеркнул: «До этого момента не будет отправки войск на Украину». Даже в случае прекращения огня, по словам канцлера, ввод иностранных сил потребует «существенных оговорок» из-за множества юридических и политических препятствий.

Позиция Берлина основана на скептической оценке ближайших перспектив урегулирования. Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбайль не ожидают скорой встречи Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, а также выражают разочарование результатами недавних переговоров между украинским лидером и Дональдом Трампом.

Как сообщает Bild, вопрос о развертывании германских миротворцев снят с повестки дня и может быть пересмотрен лишь в случае кардинальных изменений — например, если администрация Трампа активизирует мирные инициативы или Россия предпримет конкретные шаги по деэскалации конфликта.