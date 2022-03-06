РИАМО - 6 мар. Руководители компаний столицы могут пройти обучение в рамках президентской программы по подготовке управленческих кадров в предстоящем учебном году. Прием заявок стартовал, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Набор на программу производится на конкурсной основе. Среди требований к претендентам: высшее образование, общий стаж работы не менее пяти лет, а также опыт работы на управленческих должностях не менее двух лет», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

По его словам, участники могут повысить квалификацию в одном из семи ведущих вузов страны. Для этого надо пройти квалификационный отбор и конкурсное испытание.

Первый этап набора продлится до 15 апреля. Для прохождения испытания потребуется презентовать проект, который предстоит реализовать во время прохождения программы.

66% оплаты за обучение выделят из регионального и федерального бюджета. Оставшуюся сумму заплатит специалист или его организация.

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