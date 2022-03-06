РИАМО - 6 мар. Руководители компаний столицы могут пройти обучение в рамках президентской программы по подготовке управленческих кадров в предстоящем учебном году. Прием заявок стартовал, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, участники могут повысить квалификацию в одном из семи ведущих вузов страны. Для этого надо пройти квалификационный отбор и конкурсное испытание.
Первый этап набора продлится до 15 апреля. Для прохождения испытания потребуется презентовать проект, который предстоит реализовать во время прохождения программы.
66% оплаты за обучение выделят из регионального и федерального бюджета. Оставшуюся сумму заплатит специалист или его организация.
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