Раменские врачи прооперировали мужчину с девятью переломами после ДТП

В Раменскую больницу бригадой скорой помощи был доставлен в крайне тяжелом состоянии 35-летний мужчина, пострадавший в результате ДТП. После проведенного обследования врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей лицевого скелета с переломом нижней челюсти, разрыв костей таза и перелом бедренной кости.



«Мужчине было проведено 3 операции. Сначала челюстно-лицевой хирург восстановил целостность кости нижней челюсти. Затем хирург-травматолог провел остеосинтез костей таза. После с помощью ортопедического стола и специальных устройств, мы восстановили правильное положение бедренной кости и провели её остеосинтез. Все операции прошли успешно и заняли всего 6 часов», — рассказал заведующий травматологическим отделением Раменской больницы Всеволод Ушанов.



Благодаря командной и профессиональной работе врачей, пациент на десятые сутки смог самостоятельно сесть. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на реабилитационное лечение по месту жительства. Ему предстоит длительный процесс восстановления двигательных функций, после чего он сможет вернуться к полноценной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.