РИАМО - 6 мар. Слова президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхене о претензиях на ядерный статус страны не были случайными. Это могло стать реальностью, Украина планировала создать свое ядерное оружие в ближайшей перспективе, сообщает РИА Новости.

«Сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению НИОКР с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия», - пояснил представитель одного из компетентных ведомств РФ.

Он уточнил, что отчетливую практическую направленность и активность данные работы приобрели в 2014 году. Тогда это было сделано по негласному распоряжению президента страны Петра Порошенко.

«Имеющиеся в СВР данные свидетельствуют, что НИОКР по созданию ядерного взрывного устройства, которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям», - добавил источник агентства.

По его словам, украинское научное сообщество на сегодняшний день обладает достаточными компетенциями, чтобы создать ядерные устройства «имплозивного» и «пушечного» типа. Кроме того, Киев тайно мог купить в западных странах технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов.

Он отметил, что более 20 лет Украина реализовывала программы как в ядерной, так и ракетной сферах, а еще постепенно шла к созданию собственного ядерного оружия.

«По заключению западных экспертов, киевский режим был наиболее близок к созданию ядерного взрывного устройства на основе плутония за счет скрытого его получения из хранящегося на территории страны отработавшего ядерного топлива. Изготовить такое устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев», - пояснил собеседник.

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