Конфликт США с Ираном «съел» все предназначенные для Украины ракеты

WSJ: недостаток ракет ПВО у США может лишить Украину защиты с воздуха

Активное применение высокотехнологичных ракет-перехватчиков Израилем и Соединенными Штатами на Ближнем Востоке провоцирует истощение арсеналов. В связи с этим Украина может лишиться нужных боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

По данным WSJ, США и их партнеры ощущают глобальный недостаток систем противоракетной обороны. Это случилось на фоне длительного противостояния с Ираном.

Оперативная растрата дорогих вооружений для отбития ракетных атак Ирана и БПЛА массового производства усугубляет проблемы с восполнением арсеналов ракет-перехватчиков и их поставками. Аналитики WSJ считают, что партнеры США в иных боевых конфликтах, среди которых и Украина, скорее всего, пострадают от увеличивающегося дефицита.

Директор Проекта противоракетной обороны в Центре Стратегических и международных исследований Том Карако заявил, что ракеты — дефицитные ресурсы. Они необходимы для иных частей мира. Продолжать в том же духе США якобы не могут.

Соединенные Штаты и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Тот атаковал в ответ Тель-Авив и американские военные базы на Ближнем Востоке. Боевые действия продолжаются.

