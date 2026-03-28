Исчезнувшую в тайге семью Усольцевых могут официально провозгласить умершей

Семью Усольцевых, которые 28 сентября прошлого года пошли в туристический поход в тайгу в Красноярском крае, могут провозгласить погибшими уже через полгода после своей пропажи. Но такое решение может вынести только суд, рассказал ТАСС адвокат Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрий Кравченко.

Человека могут объявить погибшим, если в месте его жительства нет доказательств о месте пребывания на протяжении пяти лет. Если россиянин исчез без вести при обстоятельствах, которые угрожали смертью или предоставляющих основания предполагать его гибель от несчастного случая, то срок будет меньше. Он, согласно Гражданскому кодексу, составит полгода, отметил Кравченко.

Решение может принять суд. Однако сначала должно быть подано заявление родственниками или иными заинтересованными лицами.

Если суд вынесет положительное решение, то близкие смогут обратиться в ЗАГС. Тот внесет нужные изменения.

Семья Усольцевых состоит из Сергея, Ирины и их пятилетней дочери. Их разыскивают с конца сентября 2025 года. На поиски уже бросили вертолеты, БПЛА, квадроциклы, более полутора тыс. спасателей. Однако обнаружить семью до сих пор не вышло.

