Воздушная опасность объявлена в Курской области из-за действий ВСУ

28 марта оперштаб Курской области в официальном Telegram-канале опубликовал предупреждение о том, что в регионе существует воздушная опасность со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

Это не первая воздушная тревога в связи с атакой ВСУ по региону. Аналогичное предупреждение вводили около 05:45, но через несколько минут его отменили.

27 марта над Курской областью были сбиты пять украинских дронов самолетного типа. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.