Axios: Каллас и Рубио устроили перепалку из-за Украины

На совещании глав внешнеполитических ведомств «Большой семерки» между государственным секретарем США Марко Рубио и европейским дипломатом Каей Каллас разгорелась оживленная дискуссия относительно участия Вашингтона в урегулировании ситуации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

Каллас выразила критику в адрес американской стороны, обвинив ее в недостаточном давлении на Москву. Эти замечания, согласно источнику, спровоцировали резкую ответную реакцию Марко Рубио. Госсекретарь, как утверждается, в эмоциональной форме допустил возможность выхода США из переговорного формата.

«Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем (из процесса урегулирования — ред.)», — приводятся его слова.

В связи с этим ряд европейских министров был вынужден взять на себя роль примирителей, поспешив заявить о важности продолжения американского посредничества в украинских переговорах.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о приостановке диалога по Украине, указав, что внимание США в данный момент сфокусировано на иных направлениях. Впоследствии он уточнил, что Москва рассчитывает на новый раунд переговоров, однако их дата и место проведения по понятным соображениям пока не согласованы.

С начала 2026 года делегации России и Украины при посредничестве США провели три раунда переговоров. Последняя из встреч прошла в Женеве 17–18 февраля.

