Сеул получит ответ от Москвы в случае поставок оружия Киеву
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Россия может предпринять соответствующие шаги в адрес Республики Корея (РК), если та осуществит передачу вооружений киевским властям. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, сообщает ТАСС.
«Последовательно доводим до южнокорейской стороны по различным каналам принципиальную позицию России о недопустимости участия РК в прямой и опосредованной накачке летальным оружием киевского режима, в том числе в рамках инициативы PURL», — сказал Руденко, говоря о сведениях по изучению Сеулом вариантов присоединения к списку приоритетных потребностей Украины (Prioritised Ukraine Requirements List).
По словам Руденко, в противном случае двусторонние отношения России и РК могут серьезно пострадать, и Москва будет вынуждена принять ответные меры. Он также выразил надежду, что в реальности не придется прибегать к такому сценарию развития событий.
Формируя линию взаимодействия с Сеулом, по словам Руденко, Москва принимает во внимание обозначившуюся тенденцию его сближения с НАТО в оборонной области. В рамках этого процесса Республика Корея помогает перевооружаться некоторым государствам-членам блока, которые, в свою очередь, предоставляют военную поддержку Украине.
