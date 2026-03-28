Сеул получит ответ от Москвы в случае поставок оружия Киеву

Россия может предпринять соответствующие шаги в адрес Республики Корея (РК), если та осуществит передачу вооружений киевским властям. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, сообщает ТАСС .

«Последовательно доводим до южнокорейской стороны по различным каналам принципиальную позицию России о недопустимости участия РК в прямой и опосредованной накачке летальным оружием киевского режима, в том числе в рамках инициативы PURL», — сказал Руденко, говоря о сведениях по изучению Сеулом вариантов присоединения к списку приоритетных потребностей Украины (Prioritised Ukraine Requirements List).

По словам Руденко, в противном случае двусторонние отношения России и РК могут серьезно пострадать, и Москва будет вынуждена принять ответные меры. Он также выразил надежду, что в реальности не придется прибегать к такому сценарию развития событий.

Формируя линию взаимодействия с Сеулом, по словам Руденко, Москва принимает во внимание обозначившуюся тенденцию его сближения с НАТО в оборонной области. В рамках этого процесса Республика Корея помогает перевооружаться некоторым государствам-членам блока, которые, в свою очередь, предоставляют военную поддержку Украине.

